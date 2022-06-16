Авторадио-Тюмень доехало до победы: на Урале назвали победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее».

«Ростелеком» на Урале подвел итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Партнерами стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компания Schneider Electric и группа «Интерфакс».

Эксперты отметили лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций.

На конкурс поступило 366 материалов от представителей СМИ и новых медиа УрФО и Пермского края в таких номинациях, как «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» и «Телевидение».

Призерами тюменского областного этапа в номинации «Радио и подкасты» стали:

1-е место – Дмитрий Камозин, «Безопасный город», «Авторадио», Тюмень;

Дмитрий Камозин.

2-е место – Виолетта Даниэлян, «Программа «Авторитет». «Сфера безопасного управления автомобилем», «Авторадио», Тюмень;

Виолетта Даниэлян.

3-е место – Мария Решетова, «IT-марафон», «Авторадио», Тюмень.

Мария Решетова.

Призером Уральского регионального этапа в номинации «Радио и подкасты» стала:

1-е место – Громова Анна, «Безопасный город», «Авторадио», Тюмень;

Анна Громова.

Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны осенью 2022 года.