Авторадио-Тюмень доехало до победы: на Урале назвали победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее».
«Ростелеком» на Урале подвел итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Партнерами стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компания Schneider Electric и группа «Интерфакс».
Эксперты отметили лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций.
На конкурс поступило 366 материалов от представителей СМИ и новых медиа УрФО и Пермского края в таких номинациях, как «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» и «Телевидение».
Призерами тюменского областного этапа в номинации «Радио и подкасты» стали:
1-е место – Дмитрий Камозин, «Безопасный город», «Авторадио», Тюмень;
Дмитрий Камозин.
2-е место – Виолетта Даниэлян, «Программа «Авторитет». «Сфера безопасного управления автомобилем», «Авторадио», Тюмень;
Виолетта Даниэлян.
3-е место – Мария Решетова, «IT-марафон», «Авторадио», Тюмень.
Мария Решетова.
Призером Уральского регионального этапа в номинации «Радио и подкасты» стала:
1-е место – Громова Анна, «Безопасный город», «Авторадио», Тюмень;
Анна Громова.
Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны осенью 2022 года.