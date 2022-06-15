В регионе прошел массовый велопробег энергетиков, посвященный Дню России

Фото: Россети Тюмень

В Тюменской области и ХМАО-Югре прошел массовый велопробег, в котором поучаствовали более ста работников энергетической отрасли. Организатором мероприятия, приуроченного ко Дню России, стали «Россети Тюмень». Велосипедисты преодолели дистанцию протяженностью свыше 30 км.

К велопробегу подключились семь крупнейших городов – Тюмень, Нефтеюганск, Сургут, Когалым, Урай, Нягань и Нижневартовск. Заранее спланированные маршруты участников пролегали через центральные улицы, парки, набережные и завершались у места работы. В местах, где приходилось ехать по проезжей части, спортсменов сопровождали сотрудники ГИБДД.

Самым длинным оказался заезд няганских энергетиков. Команда в числе 25 активистов проехала на велосипедах 11 км.

– Пятый год подряд на один день мы отказываемся от автомобилей и пересаживаемся на двухколесный транспорт. Данная акция – это не соревнования на скорость, это позитивная и полезная для здоровья велопрогулка в команде единомышленников, – поделился энергетик из Нягани Анатолий Филатов.

Отметим, что велопробег не единственная инициатива, которую поддержали сотрудники энергокомпании. Так, в «Час Земли» на 60 минут было снижено энергопотребление архитектурно-художественной подсветки в двенадцати городах «тюменской матрешки». Кроме того, для многих энергетиков стало традицией участие в различных экологических проектах и волонтерском движении.