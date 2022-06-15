Журналист «Комсомолки» стала финалистом конкурса «Вместе в цифровое будущее» Фото: Кира Санникова

На Урале подведены итоги итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома». Эксперты компании и жюри отметили лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций. Оглашение имен победителей прошло в онлайн-формате.

Всего на конкурс поступило 366 материалов от представителей СМИ и новых медиа УрФО и Пермского края в следующих номинациях: «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» и «Телевидение».

Основными темами конкурса стали: доступный интернет, строительство оптических линий связи, формирование современной IT-инфраструктуры для образовательных учреждений, расширение системы видеонаблюдения, установка современного освещения в городах Урала и цифровизация территорий.

– Новые цифровые и ИТ-решения всегда развиваются на фундаменте телекома. Наши технологии позволяют быстрее и эффективнее управлять развитием компаний, городов и страны в целом. Очень здорово, что уральские журналисты это отлично понимают и доступно подают информацию о цифровизации в своих материалах. Такой ликбез способствует популяризации новых услуг и сервисов, а значит, более осознанному и легкому их использованию, – отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

Лидером по числу заявленных работ (145 поданных материалов) уже традиционно стала номинация «Телевидение». На втором месте – «Интернет-СМИ и информационные агентства»: на победу здесь претендовали 130 работ. В номинацию «Печатная пресса» было заявлено 48 статей. От уральских блогеров на конкурс в раздел «Социальные медиа» поступило семь постов и видеоматериалов.

Представитель «Комсомольской правды» – Тюмень» Кира Санникова одержала победу по итогам областного этапа конкурса в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства». Она представила на суд жюри публикацию, посвященную проблеме интернет-мошенничества. Публикация «Быть бдительными, чаще менять пароли: тюменцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников» заняла первое место. Второе и третье места в представленной номинации заняли коллеги – Любовь Бушмакина из «Тюменской линии» и Сергей Кузнецов из «Тюменской области сегодня». Поздравляем!