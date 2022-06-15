В Увате задержали девушку, укравшую деньги у собутыльника Фото: Юлия Кучеренко

В Увате полиция задержала подозреваемую в краже 25 тысяч рублей. Местный житель обнаружил пропажу денег после того, как в у него в гостях побывали две девушки.

Сотрудники полиции задержали одну из них, она призналась в преступлении и рассказала, что выпивала в гостях у товарища вместе с подругой. В определенный момент хозяин дома ушел в другую комнату и уснул, а знакомые продолжили сидеть за столом. Подозреваемая увидела коробку, стоящую на шкафу в комнате. Любопытная гостья решила посмотреть, что там, и обнаружила в ней несколько купюр номиналом по пять тысяч рублей. Положив деньги в карман брюк, девушка вместе с приятельницей ушла из дома потерпевшего. Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Девушка находится под подпиской о невыезде – отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.