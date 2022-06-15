В Тюмени спасатели обнаружили тело в потушенном ими строительном мусоре. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени спасатели обнаружили тело в потушенном ими строительном мусоре. Около пяти часов утра они выезжали на вызов на улицу Ветеранов Труда.

Там на территории частного дома горел строительный мусор. В нем и нашли тело человека. В настоящее время его личность устанавливается.

Еще одна трагедия произошла в Заводоуковском районе. Здесь также около восьми часов утра горел частный жилой двухэтажный дом. После ликвидации возгорания в одной из комнат было найдено тело мужчины. Причину возгорания установят дознаватели.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишиме в дачном доме после пожара нашли труп 32-летнего мужчины. Трагедия произошла около трех часов ночи на улице Толбухина в садовом огородническом товариществе «Дорожник». По данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

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