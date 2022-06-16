Сразу 7 тюменских маршрутов временно изменят схему движения из-за работ на Олимпийской. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Сразу 7 тюменских маршрутов временно изменят схему движения из-за работ на улице Олимпийской. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Так, с 16 по 26 июня 2022 года маршруты №№ 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда. А перекроют Олимпийскую на участке от ул. 30 лет Победы до Широтной.

Уточнить время прибытия можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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