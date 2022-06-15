В Тюменском районе гармонисты покажут свои навыки игры на музыкальном инструменте. Фото - пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».

В Тюменском районе гармонисты покажут свои навыки игры на музыкальном инструменте. Творческие люди примут участие в концертах в рамках областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ».

Надо отметить, что конкурс инициирован партией «Единая Россия», а поддержали его проведение губернатор Александр Моор и депутат Госдумы Иван Квитка, а также областной департамент культуры и администрация Тюменского района.

Фестиваль будет идти все лето и осень и завершится 4 ноября, в День народного единства, гала-концертом. Победителям вручат памятные подарки – гармони, сделанные лучшими мастерами России.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов напомнил гостям, что фестиваль-конкурс задуман, чтобы талантливые земляки – профессионалы и любители – могли показать свое мастерство в игре на гармони, а также для привлечения внимания к любимому народному инструменту.