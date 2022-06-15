Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» организует всероссийское анкетирование и обсуждение наболевших тем в юрбизнесе.

Союз «Западно-сибирская правовая палата» организует всероссийское анкетирование и обсуждение наболевших тем в юрбизнесе. ЗСПП проведет цикл мероприятий по вопросам поддержки юридического бизнеса с целью осознания новых трендов в сфере юруслуг и понимания изменений запросов клиентов.

Часто в 2022 году при обсуждении происходящего на юридических семинарах и форумах звучит фраза о том, что в период кризиса юристы сокращают расходы на маркетинг, а бизнес сокращает расходы на юристов. Так ли это на самом деле? Как оставаться нужным бизнесу, чтобы не только поддерживать поток заказов на прежнем уровне, но и развиваться? Какая ситуация с ценами и расчетами? Что вообще происходит на рынке юруслуг? Какие направления важны и востребованы?

Всеми этими вопросами уже задались члены ЗСПП, проведя анкетирование внутри Союза, и 13 мая обсудили итоги на внутреннем семинаре. После чего было принято решение расширить данное исследование на другие регионы с привлечением мнений и нового опыта федеральных коллег и обсудить это в рамках вебинара, организованного Западно-сибирской правовой палатой (ЗСПП) совместно с Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО).

Дата эфира: 21 июня 2022 года, с 13.00 до 15.00 (время московское).

Так, спикеры обсудят популярные продукты/направления 2022 года, ценообразование в юридической фирме и взаимоотношения с клиентами/коллегами/сотрудниками.

В мероприятии примут участие: Алина Тумасова, директор по стратегическому развитию КА «Регионсервис» (Москва); Евгений Шестаков, управляющий партнер INTELLECT (Екатеринбург); Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta (Москва); Татьяна Гончарова, управляющий партнер ООО «ЮК «ЛексПроф» (Новосибирск); Екатерина Клейменова, основатель Legalbranding (Москва).

Каждый спикер выступит по всем темам, выделит что-то свое, даст практические советы для участников вебинара. Вопросы спикерам можно будет прислать предварительно, заполнив форму при регистрации, либо задать по ходу вебинара.

Участие бесплатное, необходима регистрация: https://events.webinar.ru/43111217/11620229

Участие в исследовании по желанию могут принять все руководители, партнеры и сотрудники юридических компаний, практикующие юристы, адвокаты, маркетологи. Заполнить анкету, для получения более общей и объективной картины происходящего можно по ссылке. Заполнение займет не более 5 минут.