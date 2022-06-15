Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июня 2022 года: умер еще 1 человек

Число умерших от коронавируса в Тюмени 15 июня 2022 года увеличилось на 1. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 15 июня 2022 года увеличилось на 1. Всего с начала пандемии жертвами ковида стал 4 331 человек.

По состоянию на 15 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 989, увеличившись по сравнению с предшествующими сутками на 180,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 4 528 человек, или на 36,2% больше в сравнении с 14 июня 2022 года. Выявлено 2 718 новых случаев. Умерли за сутки 66 человек.