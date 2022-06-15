Тюменская область намерена расшить круг партнеров благодаря ПМЭФ-2022. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область намерена расширить круг партнеров благодаря ПМЭФ–2022. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

– Участники тюменской делегации проведут деловые встречи с представителями бизнес-сообщества. Традиционно основная цель участия в Петербургском форуме – расширение круга партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов в регионе, – отметил он.

Слова главы региона подтверждаются цифрами. Так, по итогам ПЭМФ–2021 в Тюменскую область удалось привлечь инвестиций на сумму более 10 миллиардов рублей.

Отметим, что в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума на бесплатной основе принимают участие делегации органов власти из 85 регионов России.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что полномочный представитель Президента Владимир Якушев назвал Петербургский экономический форум ориентиром для регионов. По его словам, это главное политическое событие страны.

– Экономическая ситуация, в которой мы находимся, – это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьёзные изменения в приоритетах, – отметил Якушев.