Стартовые цены на квартиры в самом центре Тюмени: ранее бронирование в ЖК «Сердце Сибири». Фото предоставлено "КП".

1 июля – старт продаж квартир в доме «Квартал Полярников» в ЖК комфорт-класса «Сердце Сибири». В Тюмени это флагманский проект федерального застройщика «Страна Девелопмент». А уже сейчас можно оформить раннее бронирование, которое позволит зафиксировать до покупки начальную цену квартиры.

«Квартал Полярников» – четвертый дом в микрорайоне, класса «комфорт плюс». Он будет сдан в конце 2023 года. Всего в новом жилом микрорайоне будет построено восемь домов, два из которых встретят новоселов уже в этом году. Все дома ЖК объединит большой бульвар «Тропа Сибири».

Какие квартиры будут в «Квартале Полярников»?

В доме будет пять парадных и всего 636 квартир. При проектировании архитекторы задействовали каждый квадратный метр с максимальной пользой – мастер-спальни, гардеробные, постирочные и кладовки. Для тех, кто ценит уединение, есть квартиры с отдельным входом на первом этаже. На верхних этажах есть квартиры с террасами и трехметровыми потолками. Для ценителей свободы – варианты с витражными окнами и угловым остеклением.

Все квартиры будут с улучшенной черновой отделкой – грязные работы выполнены. Также есть возможность оформить ремонт от застройщика, который можно включить в ипотеку.

Что во дворе?

Зоны для всех возрастов. Много интерактивных и игровых площадок для малышей, ребят среднего и старшего возраста, а для родителей – теневые шатры, места для отдыха с удобными креслами и беседками. Двор – безопасная закрытая территория от машин и посторонних, где ведется круглосуточное наблюдение.

Фото предоставлено "КП".

В каждый двор микрорайона «Сердце Сибири» дизайнеры вложили индивидуальность и уделили внимание деталям. Для жильцов «Квартала Полярников» застройщик создал камерный двор с уютным пространством под названием «Степь», который будет радовать круглый год. В зимнее время завораживающей картиной станут пушистые ели с белоснежными шапками, летом распустятся ивы, зацветут душистые акации и можжевельники.

Что рядом?

В шаговой доступности две остановки. Через них проходят 17 маршрутов. В пяти минутах расположен Тюменский автовокзал, 18 минут займет дорога до ж/д вокзала, 30 – до аэропорта.

Детские сады, школы и гимназии, университеты, магазины, больницы и поликлиники, магазины, спортивные центры, кафе и рестораны – все в пешей доступности.

Паркинг и парадные

Автовладельцам больше не нужно тратить время на поиск свободного места или зависеть от капризов природы. В паркинге умный въезд, который автоматически считывает номера машин. Всего более пятисот парковочных мест, автоматические подъемные ворота, скоростной лифт и круглосуточное видеонаблюдение.

Фото предоставлено "КП".

В парадных тоже создана зона комфорта. При открытии домофона с помощью BTL-метки или через FaceID умный лифт автоматически спустится на первый этаж. Мягкие зоны отдыха с диванами и столиками в парадных позволяют передохнуть, встретиться с друзьями или деловыми партнерами. В каждой парадной индивидуальный дизайн-проект, колясочные, места для хранения самокатов и велосипедов, у почтовых ящиков предусмотрено место под спам.

Умные технологии

В каждую квартиру застройщик внедрил технологию «Умный дом», которая поможет дистанционно контролировать различные процессы: включать и выключать электричество, следить за датчиками протечек, перекрывать воду. Все устройства работают по Wi-Fi. Система будет сама предупреждать об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения. Жители дома под себя смогут настраивать сценарии жизни в квартире через приложение либо через голосового помощника.

Забронировать квартиру и узнать подробнее о доме «Квартал Полярников» в ЖК «Сердце Сибири» и других проектах застройщика можно на сайте strana.com.