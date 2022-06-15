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Общество15 июня 2022 7:31

«Ростом с человека». Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать

Они просят власти города обратить внимание на проблему, которой раньше не было
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать.

Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать.

Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать. Один из проблемных участков – у дома № 20 на улице Волгоградской. Подробнее об этом рассказала в социальных сетях местная жительница.

«С каких пор стала нормой трава ростом с человека? Понимаю, что газонокосилки бензиновые теперь дорогое удовольствие, но это ненормально. Почти в центре города такая ерунда. Власти города, обратите внимание!», – пишет горожанка.

Ей отвечают: «Согласна. Идёшь по городу – всё травой заросло и мусором. Первый раз такое вижу»; «Почти по всему городу такая картина. Траву не скашивают, урны стоят полные, и рядом мешки с мусором, который убрали ранее. Разучились работать или другая причина?»

Всем жалобщикам советуют обращаться к своим квартальным. Якобы проблема такая только у них – у других все нормально. Например, повезло жителям микрорайона Ватутина и Ямальского-2.

Меж тем в пресс-службе городской администрации ответили, что все проблемные участки находятся на контроле у специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управ административных округов. Жалобы отрабатываются с подрядчиком по мере поступления.

– Если у вас есть конкретные замечания, то мы рады будем помочь и отработать их. Свои сообщения вы можете направлять нам на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт», – отметили в ведомстве.

А что касается проблемного участка на улице Волгоградской, то работы по скосу травы тут запланировали выполнить до 21 июня. Так что придется еще немного подождать – максимум 6 дней. Кстати, в соответствии с перечнем работ по благоустройству и уборке территории города, кошение травы выполняется не менее 3 раз за период.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Они пишут об этом в социальных сетях, несколько фотографий прислали в офис «Комсомолки». Горожане утверждают, что раньше такой аховой ситуации не было, и недоумевают, что же произошло: неужели мы стали мусорить больше?

«Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает за уборку остановочных комплексов? Везде мусора очень много. Уж очень грустно и тоскливо смотреть, как лучший город плохо убирается. Ладно зимой снег тяжело убирать. Но тут же можно как-то наладить процесс уборки», – пишет одна из горожанок в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».