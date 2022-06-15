«Ростом с человека». Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать

Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать.

Тюменцы жалуются на высоченную траву, которую перестали скашивать. Один из проблемных участков – у дома № 20 на улице Волгоградской. Подробнее об этом рассказала в социальных сетях местная жительница.

«С каких пор стала нормой трава ростом с человека? Понимаю, что газонокосилки бензиновые теперь дорогое удовольствие, но это ненормально. Почти в центре города такая ерунда. Власти города, обратите внимание!», – пишет горожанка.

Ей отвечают: «Согласна. Идёшь по городу – всё травой заросло и мусором. Первый раз такое вижу»; «Почти по всему городу такая картина. Траву не скашивают, урны стоят полные, и рядом мешки с мусором, который убрали ранее. Разучились работать или другая причина?»

Всем жалобщикам советуют обращаться к своим квартальным. Якобы проблема такая только у них – у других все нормально. Например, повезло жителям микрорайона Ватутина и Ямальского-2.

Меж тем в пресс-службе городской администрации ответили, что все проблемные участки находятся на контроле у специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управ административных округов. Жалобы отрабатываются с подрядчиком по мере поступления.

– Если у вас есть конкретные замечания, то мы рады будем помочь и отработать их. Свои сообщения вы можете направлять нам на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт», – отметили в ведомстве.

А что касается проблемного участка на улице Волгоградской, то работы по скосу травы тут запланировали выполнить до 21 июня. Так что придется еще немного подождать – максимум 6 дней. Кстати, в соответствии с перечнем работ по благоустройству и уборке территории города, кошение травы выполняется не менее 3 раз за период.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Они пишут об этом в социальных сетях, несколько фотографий прислали в офис «Комсомолки». Горожане утверждают, что раньше такой аховой ситуации не было, и недоумевают, что же произошло: неужели мы стали мусорить больше?

«Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает за уборку остановочных комплексов? Везде мусора очень много. Уж очень грустно и тоскливо смотреть, как лучший город плохо убирается. Ладно зимой снег тяжело убирать. Но тут же можно как-то наладить процесс уборки», – пишет одна из горожанок в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».