Тюменские аграрии завершили яровой сев. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские аграрии завершили яровой сев. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса региона. По информации ведомства, 707 тысяч га засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами, из них 416 тысяч га – пшеницей.

– В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масличного льна (9 000 га – больше в 2,2 раза), рапса (24 400 га – больше на 4 400 га), – отметили в департаменте.

Кстати, в настоящее время продолжается посев однолетних трав. Работы завершены уже на 57 тысяч га. На 180 тысяч га проведена химическая обработка от сорняков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что птицефабрика «Пышминская» первая завершила посевную в Тюменском районе. На ее полях площадью более 800 га уже всходят яровая пшеница и ячмень.

За это достижение генерального директора предприятия Сергея Тимофеева наградили благодарственным письмом. Не остались «в тени» и другие сотрудники. Заместитель главы района и начальник управления АПК Виталий Беспалов вручил благодарственные письма 17 сотрудникам за добросовестную работу и успешное завершение сева. Также благодарственным письмом был награжден коллектив столовой птицефабрики – за «своевременные и вкусные обеды». Присоединился к поздравлениям и глава Онохинского муниципального образования Алексей Корсаков.

Посевная в Тюменском районе продолжается. В этом году планируется засеять 10 778 га зерновыми и зернобобовыми культурами, посеять кормовых на 24 585 га, посадить на 2 082 га картофель и на 451 га – овощи.