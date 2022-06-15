Полпред Владимир Якушев назвал Петербургский экономический форум ориентиром для регионов. Фото - uralfo.gov.ru.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев назвал Петербургский экономический форум ориентиром для регионов. По его словам, это главное политическое событие страны.

– Экономическая ситуация, в которой мы находимся, – это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьёзные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдёт речь на форуме. Думаю, что обсуждения на всех сессиях будут оживлёнными, – отметил Якушев.

Он указал на важность заявлений, которые сделает Президент России на пленарном заседании. По его мнению, регионы, как и в прошлые годы, с нетерпением ждут итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ 2022 года – юбилейный, проходит в 25-й раз. Главная тема этого года – «Новый мир – новые возможности». Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.