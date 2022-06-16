Погода на 16 июня 2022 года в Тюмени: до самого обеда солнце будет светить ярко

В Тюмени до самого обеда солнце будет светить ярко. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 16 июня, ожидается переменная облачность. Но до самого обеда солнце будет светить ярко.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 17 градусов, днем ожидается 21 – 23 градуса, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 19 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.