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Общество16 июня 2022 3:03

Погода на 16 июня 2022 года в Тюмени: до самого обеда солнце будет светить ярко

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени до самого обеда солнце будет светить ярко.

В Тюмени до самого обеда солнце будет светить ярко.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 16 июня, ожидается переменная облачность. Но до самого обеда солнце будет светить ярко.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 17 градусов, днем ожидается 21 – 23 градуса, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 19 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

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