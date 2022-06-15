В Ишиме мужчину задержали с дорожным знаком, который он хотел сдать на металлолом. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудникам уголовного розыска ишимской полиции поступила информация о краже дорожного знака. Полицейские установили и задержали подозреваемого – 39-летнего жителя села Мезенка.

Мужчина свою вину признал и пояснил, что в тот день заметил на дороге упавший знак и решил его похитить с целью сдачи в пункт приёма металла. Поймав попутку, мужчина добрался до дома, при этом предварительно припрятав стойку от знака в ближайший овраг.

Металлический знак селянин спрятал в сарае. Спустя некоторое время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил о стойке и решил забрать и её.

– По пути его задержали оперативники. Сумма ущерба составила более 5,5 тысячи рублей. В настоящее время дорожный знак изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.