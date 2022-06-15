Делегация Тюменской области подключится к работе ПМЭФ 16 июня. Фото: Вадим Бегун

Делегация Тюменской области подключится к работе XXV Петербургского международного форума 16 июня. Ее возглавит губернатор региона Александр Моор.

По сведениям информационного портала области, треки деловой программы посвятят вопросам глобальной и российской экономики, развитию технологий. В первый день форума пройдут встречи по малому и среднему предпринимательству, креативному бизнесу, а также форум по лекарственной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время, но, цитата, «как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы»: «Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума – "Новый мир – новые возможности". Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета».