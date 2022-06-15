В Тюмени за один день сбили пятерых детей

В Тюменской области за один день сбили пятерых детей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за один только вчерашний день сбили пятерых детей. Четверо из них пострадали во дворах.

Одно ДТП произошло во дворе дома № 32 на улице Широтной. Здесь «Мазда» ехала задним ходом и сбила шестилетнюю девочку. У нее ушиб лица.

Во дворе дома № 24 на улице Зелинского пострадали два ребенка на электросамокате. Они выехали из-за припаркованных машин и въехали в бок «Форда Транзит». 8-летняя девочка и 9-летний мальчик госпитализированы с различными травмами.

– Предварительно, самокат арендованный, кто-то оставил его во дворе, не выключив приложение, дети встали на него и поехали, – уточнили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

А на улице Голышева, 4 «Мазда» сбила 6-летню девочку. Она выбежала из-за припаркованного автомобиля и получила ушибы и ссадины.

ГИБДД рекомендует водителям снижать во дворах скорость до 5 километров в час. Родителям нужно обязательно ежедневно напоминать детям об опасности во дворах и ПДД.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.