В Тюмени проходит круглый стол «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге».
Фото: Предоставлено "КП"
В Тюмени проходит круглый стол «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге». Местным жителям расскажут об актуальных предложениях и специфике рынка недвижимости Краснодарского края.
Спикерами мероприятия, которое проходит онлайн, выступают:
- Станислав Бусыгин – директор по франчайзингу и региональному развитию агентства недвижимости «Сова»;
- Ксения Костылева – руководитель отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости «Сова»;
- Ирина Шевченко – руководитель пресс-службы департамента строительства Краснодарского края;
- Паруйр Варданян – руководитель отдела продаж «ЮгСтройИмпериал»;
- Эльза Юшина – заместитель генерального директора инвестиционно-строительной компании «Vertex».
Эксперты обсудят, как изменились цены на недвижимость в Краснодарском крае, реально ли найти объекты, сопоставимые по стоимости с квартирами в Тюмени, какие направления, помимо Сочи и Краснодара, перспективны с точки зрения покупки. Отдельное внимание уделено специфике южного рынка недвижимости и возможностям индивидуального жилищного строительства на побережье.