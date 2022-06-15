В Тюмени проходит круглый стол «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге». Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени проходит круглый стол «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге». Местным жителям расскажут об актуальных предложениях и специфике рынка недвижимости Краснодарского края.

Спикерами мероприятия, которое проходит онлайн, выступают:

- Станислав Бусыгин – директор по франчайзингу и региональному развитию агентства недвижимости «Сова»;

- Ксения Костылева – руководитель отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости «Сова»;

- Ирина Шевченко – руководитель пресс-службы департамента строительства Краснодарского края;

- Паруйр Варданян – руководитель отдела продаж «ЮгСтройИмпериал»;

- Эльза Юшина – заместитель генерального директора инвестиционно-строительной компании «Vertex».

Эксперты обсудят, как изменились цены на недвижимость в Краснодарском крае, реально ли найти объекты, сопоставимые по стоимости с квартирами в Тюмени, какие направления, помимо Сочи и Краснодара, перспективны с точки зрения покупки. Отдельное внимание уделено специфике южного рынка недвижимости и возможностям индивидуального жилищного строительства на побережье.