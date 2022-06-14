В Тюмени тепловоз сбил 43-летнего мужчину, который шел рядом с рельсами. Фото: Ольга Крыльцова

На перегоне Тюмень – Утяшево накануне, 13 июня, в половине седьмого вечера тепловоз сбил 43-летнего мужчину. На место происшествия тут же выехали следователи и бригада скорой медицинской помощи

– Машинист тепловоза, увидев мужчину в опасной близости от нити рельс, подал сигнал высокой громкости и экстренно затормозил, чтобы не задавить человека, но травмирования избежать не удалось, – сообщила пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Движение вдоль железнодорожных путей разрешается не ближе пяти метров от крайнего рельса.

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