Жалостливый тюменец украл у соседки кровать для детей подруги: им не на чем было спать

Жалостливый тюменец украл у соседки кровать для детей подруги. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжском районе 49-летнего Сергея Беннера приговорили к 400 часам общественных работ за кражу кровати. Мужчина очень уж хотел позаботиться о детках своей подруги, поэтому пошел на черное дело.

Инцидент произошел 29 марта 2022 года около половины четвертного ночи. Осужденный в это время был в гостях у знакомой и увидел, что ее детям не на чем спать. Он вдруг вспомнил, что в соседнем подъезде на втором этаже стояла односпальная деревянная кровать и матрас. Он подумал, что вещи эти ничейные.

– Сергей позвал двух товарищей помочь перенести кровать в квартиру своей знакомой. Когда они выносили украденное по лестничной площадке, столкнулись с владельцем имущества. Хозяйка потребовала вернуть принадлежащие ей вещи, однако ее просьбу проигнорировали, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Женщина вызвала полицию. В настоящее время мебель возвращена владельцу. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей.