В Тюмени пожилая дачница отравилась ядом для муравьев. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 60-летняя пенсионерка напилась яда для муравьев. Вознамерившись раз и навсегда избавиться от доставучих насекомых, женщина сама чуть не отправилась на тот свет.

Дело в том, что дачнице захотелось пить, а она как раз увидела стоящую на колодце пластиковую бутылку. Горожанка подумала, что это минералка, но этикетка со стершейся надписью ее обманула.

– На момент вызова пациентку беспокоило только першение в горле, однако она опасалась, что яд может резко ухудшить ее состояние. Диспетчер скорой порекомендовала прополоскать рот водой и попить (только не яд!).

Медики прибыли через 13 минут, пациентка встретила их уже на въезде в СНТ. В автомобиле скорой помощи ей поставили капельницу, дали сорбенты и доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Не переливайте средства в бутылки с привычными для питья жидкостями, никакая маркировка не спасёт: дети – не читают, взрослые – не смотрят, – отметил специалист скорой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.