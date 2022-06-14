«Доброте – быть!»: к акции «Добрая крышечка» в Тюменской области присоединяются новые районы

К акции «Добрая крышечка» в Тюменской области присоединяются новые районы.

Акция «Добрая крышечка» проходит в Тюменской области уже более 5 лет. И к ней присоединяются все новые районы и учебные заведения. Накануне большой взнос в доброе дело сделали школьники Тобольска.

Так, ученики средней общеобразовательной школы № 5 города Тобольска впервые приняли участие в акции, собрав почти 7 000 крышечек. А учащиеся школы № 18 уже второй год не выбрасывают крышки и учат этому своих родных и друзей.

– Доброте – быть! – считает заместитель директора по воспитательной работе Боярина Зоя Сергеевна. – На протяжении нескольких месяцев наши ребята пополняли дерево доброты пластиковыми крышечками. И вот, в минувшую субботу, мы его опустошили и передали всё содержимое организаторам семейного проекта «Создавая будущее». Добро вокруг нас, оно внутри каждого из нас! Как здорово, что мы все вместе может кому-то помочь! И на этом мы не остановимся!.

Пластик – самый популярный материал в современной жизни. Он используется практически везде – в медицине, производстве, быту. Большие объемы потребления пластиковых изделий приводят к острой проблеме его утилизации. Срок разложения пластика в почве составляет от 50 до 500 лет. Сжигать его нельзя, так как при этом выделяются токсические вещества, негативно воздействующие на человека, животный и растительный мир.

– Любой человек, даже ребенок, может внести свой вклад в борьбу с пластиковой проблемой – сократить использование одноразовой пластиковой посуды, использовать многоразовые емкости и бутылки, участвовать в субботниках по сбору мусора в лесах и у водоемов, сортировать мусор и сдавать его на переработку, – отмечает организатор акции Елена Кашкарова.

Вырученные от сдачи крышечек деньги проект «Создавая будущее» направляет в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни», который оказывает помощь тяжелобольным детям.