Под Тюменью пенсионер на велике поднял упавший у девушки телефон и смотался. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево обратилась местная жительница и сообщила о том, что вечером у ее дочери кто-то похитил мобильный телефон стоимостью более 17 тысяч рублей. В день происшествия потерпевшая в компании друзей шла в магазин.

По дороге у нее из кармана выпал мобильный телефон. Незнакомый мужчина, проезжая мимо на велосипеде, заметил потерянный гаджет и решил присвоить его себе. В этот момент друзья заметили, как тот поднял телефон, и попросили вернуть его девушке, однако злоумышленник проигнорировал просьбу и скрылся.

– Полицейские задержали его. Им оказался 70-летний житель села Аромашево. Со слов задержанного, похищенное средство связи он хотел отдать своей сожительнице для личного пользования, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.