Пропавший 9 мая в Тюмени 44-летний мужчина найден мертвым. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Пропавший 9 мая в Тюмени 44-летний мужчина найден мертвым. Информация об этом размещена на страничке поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что о пропавшем стало известно от волонтеров. По их словам, в праздничный день он ушел из дома в СНТ «Суходольное» и с тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Помимо родственников, тюменца разыскивали добровольческие отряды и полиция.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Моторостроителей в Тюмени обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, оно находилось в салоне «Тойоты Камри». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Признаков криминальной смерти на теле нет. Сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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