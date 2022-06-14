В жутком ДТП в Тюмени скончался мужчина, которому в голову вошла труба. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мужчина, которому в голову вошла труба в результате жуткого ДТП в Тюмени, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления Госавтоинспекции.

– После аварии пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что авария произошла накануне, 13 июня, на улице Тимуровцев. Она напомнила сцену из фильма «Пункт назначения». Автомобиль ВАЗ влетел в забор, из которого торчали трубы. Основной удар пришелся на 36-летнего пассажира, которому одна из труб вошла в голову.

От сильного удара машину отбросило на соседний дом. Водитель травм не получил, в момент ДТП он был пьян. Показания алкотестера составили 0,85 мг/л. Водитель раньше уже был лишен прав за серьезное нарушение ПДД.

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