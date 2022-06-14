В Тюменской области дочка ударила палкой папу, который душил маму из-за того что она сидела в телефоне. Фото: Ольга Крыльцова

В Викуловском районе осудили за побои Сергея Шевелева. Теперь мужчину направят на исправительные работы на срок 4 месяца с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Пьяный тюменец дома поссорился со своей сожительницей, схватил ее за волосы, повалил на кровать и начать сдавливать шею. Шевелева оттащили их дети.

– Одна из дочек рассказала, что папе не понравилось, что мама сидит в телефоне. Он схватил ее за волосы, повалил на диван и начал душить. Его получилось оттащить только после того, как одна из дочерей ударила его палкой, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью и пообещал, что больше такого не повторится. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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