Тюменскому школьнику выплатят 50 тысяч рублей за сломанную на уроке физкультуры ключицу. Фото: Ольга Крыльцова

Сладковская средняя общеобразовательная школа выплатит ученику 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Мальчик получил травму средней тяжести на уроке физкультуры, некоторое время он не мог посещать учебное заведение.

Инцидент произошел 25 февраля 2022 года. 14-летнего школьника толкнули на лыжной базе, он покатился на лыжах со снежной канавы и, не устояв, запнулся о лыжи, упал на снег и сильно ударился левым плечом.

– Его доставили в больницу с диагнозом «закрытый перелом ключицы со смещением слева». В результате полученной травмы мальчик не посещал школу, находился на лечении и испытал боль, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Представитель школы требования прокурора оспаривать не стал, однако посчитал сумму завышенной. Несмотря на это, суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с ответчика в пользу малолетнего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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