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Происшествия14 июня 2022 6:18

Тюменскому школьнику выплатят 50 тысяч рублей за сломанную на уроке физкультуры ключицу

Из-за травмы мальчик некоторое время не мог посещать учебное заведение
Сергей Швецов
Тюменскому школьнику выплатят 50 тысяч рублей за сломанную на уроке физкультуры ключицу.

Тюменскому школьнику выплатят 50 тысяч рублей за сломанную на уроке физкультуры ключицу.

Фото: Ольга Крыльцова

Сладковская средняя общеобразовательная школа выплатит ученику 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Мальчик получил травму средней тяжести на уроке физкультуры, некоторое время он не мог посещать учебное заведение.

Инцидент произошел 25 февраля 2022 года. 14-летнего школьника толкнули на лыжной базе, он покатился на лыжах со снежной канавы и, не устояв, запнулся о лыжи, упал на снег и сильно ударился левым плечом.

– Его доставили в больницу с диагнозом «закрытый перелом ключицы со смещением слева». В результате полученной травмы мальчик не посещал школу, находился на лечении и испытал боль, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Представитель школы требования прокурора оспаривать не стал, однако посчитал сумму завышенной. Несмотря на это, суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с ответчика в пользу малолетнего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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