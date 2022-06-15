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Общество15 июня 2022 2:50

Погода на 15 июня 2022 года в Тюмени: вечером пройдет небольшой дождь с грозой

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени вечером пройдет небольшой дождь с грозой.

В Тюмени вечером пройдет небольшой дождь с грозой.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 15 июня, ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь с грозой.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 12 градусов, днем ожидается 20 – 23 градуса, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 18 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

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