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Недвижимость14 июня 2022 5:22

Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до 4 полос

По мнению губернатора региона Александра Моора, это даст большие возможности для экономического развития
Сергей Швецов
Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до 4 полос.

Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до 4 полос.

Фото: Ольга Крыльцова

Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до четырех полос на участке до 122-го километра. По мнению губернатора региона Александра Моора, это даст большие возможности для экономического развития.

Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, уже в этом году власти снимут технические ограничения по газификации территории в районе Ишима, что позволит воплотить в жизнь план по созданию в области индустриального парка, ориентированного на переработку сельхозпродукции. Таким образом, появится возможность для реализации новых инвестпроектов.

– Это означает новое качество жизни. У молодых ишимцев будет еще больше желания трудиться и создавать семьи. Тем более что социальная сфера очень сильно преобразилась, – заявил губернатор.

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