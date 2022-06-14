Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до 4 полос. Фото: Ольга Крыльцова

Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до четырех полос на участке до 122-го километра. По мнению губернатора региона Александра Моора, это даст большие возможности для экономического развития.

Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, уже в этом году власти снимут технические ограничения по газификации территории в районе Ишима, что позволит воплотить в жизнь план по созданию в области индустриального парка, ориентированного на переработку сельхозпродукции. Таким образом, появится возможность для реализации новых инвестпроектов.

– Это означает новое качество жизни. У молодых ишимцев будет еще больше желания трудиться и создавать семьи. Тем более что социальная сфера очень сильно преобразилась, – заявил губернатор.

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