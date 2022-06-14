Тюменцам расскажут об актуальных предложениях на рынке недвижимости Краснодарского края.

Редакция газеты «Комсомольская правда Тюмень» проведет круглый стол на тему: «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге». Экспертная встреча пройдет в формате онлайн 15 июня.

Об актуальных предложениях и специфике рынка недвижимости Краснодарского края расскажут:

- Оксана Белевцова - Генеральный директор агентства недвижимости "Сова";

- Ксения Костылева - руководитель отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости «Сова»;

- Ирина Шевченко - руководитель пресс-службы департамента строительства Краснодарского края;

- Паруйр Варданян - руководитель отдела продаж "ЮгСтройИмпериал";

- Эльза Юшина - заместитель генерального директора инвестиционно-строительной компании "Vertex".

Эксперты обсудят, как изменились цены на недвижимость в Краснодарском крае, реально ли найти объекты сопоставимые по стоимости с квартирами в Тюмени, какие направления, помимо Сочи и Краснодара, перспективны с точки зрения покупки. Отдельное внимание будет уделено специфике южного рынка недвижимости и возможностям индивидуального жилищного строительства на побережье.

Прямой эфир пройдет 15 июня в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.