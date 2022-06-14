В Тюмени 22-летний молодой человек сломал нос отчиму после замечания. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы о том, что к ним за помощью обратился местный житель с переломом костей носа. Участковый, прибыв на место происшествия, установил личность подозреваемого, задержал его и доставил в ОП № 2. Им оказался безработный 22-летний молодой человек.

В ходе выяснения обстоятельств задержанный сообщил, что в день преступления у него произошел конфликт с отчимом на фоне личной неприязни. Потерпевший сделал ему замечание.

– В результате взаимных оскорблений разногласия привели к потасовке. Злоумышленник стал бить по лицу родственника, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.