Большинство тюменцев выбирают пляжный отпуск Фото: Юлия Кучеренко

Центр управления регионом Тюменской области провел опрос и выяснил, что тюменцы любят заниматься организацией поездок самостоятельно и выбирают пляжный отпуск. В опросе приняли участие 619 жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 65 лет.

Путешествовать отдыхая любят 51% жителей области, из них 18% отдыхают один раз в год, 17% – один раз в два-три года, но есть и те, кто отдыхает несколько раз в год, таких оказалось 13%.

Чаще всего путешествуют тюменцы возрасте от 35 до 54 лет. При этом, самые популярные виды отдыха у тюменцев - пляжный (50%) и экскурсионно-познавательный отдых (45%). А проводить свободное время в местах дикой природы и кемпингах предпочитает всего 23%. Порыбачить и поохотиться предпочитают 13% тюменцев, а спортивный туризм любят 11%, еще 7% выбирают экстремальный отдых.

Важным критерием при выборе направления отдыха для тюменцев является живописная природа (50%) и расположение вблизи водоема (44%). Отдохнуть в комфорте, а именно в гостинице желают - 36%, транспортная доступность важна для 36% опрошенных и культурно-историческое наследие важно для 33%.

Многие тюменцы для своего отпуска выбирают лето (67%), а вот для 20% жителей Тюмени готовы отдыхать в любое время года. 42% респондентов путешествуют с семьей, 33% - отдыхают с друзьями или исключительно со своей второй половиной. С туристическими группами отдыхает 7%, а 3% выбирают отдых с коллегами.

Организацией отдыха самостоятельно занимаются 57% тюменцев (бронируют гостиницы, трансфер, планируют программу). 28% жителей региона частично доверяют турагентствам, а 12% - полностью отдают организацию отдыха туроператорам.