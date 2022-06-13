В Тюмени прошел фестиваль кино «Флаэртиана в городе» Фото: страница фестиваля в соцсети

В Тюмени прошел фестиваль документального кино «Флаэртиана в городе». Фестиваль предусматривает повторные показы избранных фильмов Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» на площадках разных городов России.

Как пояснили организаторы, фестиваль рассчитан на широкую аудиторию, каждый сможет найти отклик в таких фильмах. Единственным ограничением действующей программы является возраст – от 16+.

- В организации повторных показов мы стали экспериментировать, выходя за рамки кинотеатра и перемещаясь на нестандартные площадки. Так «Эхо» трансформировалось во «Флаэртиану в городе». «Флаэртиановское» кино — это кино, в основе которого два главных принципа: длительное наблюдение и привычная камера. Авторы фильмов бережно фиксируют жизнь героев - обычных, совершенно разных людей - на протяжении долгого времени. Какие-то фильмы снимаются месяцами, а некоторые истории развиваются в течение нескольких лет, - рассказала координатор фестиваля Кристина Оносова.

Фестиваль появился в Перми и проводится уже 27 лет. В конкурсных и внеконкурсных программах показывается большое количество фильмов, из-за чего не все жители и гости городов успевают посмотреть картины. Поэтому появилась идея повторов избранных фильмов.

Показы фильмов в Тюмени шли в течение пяти дней фестиваля с 1 по 5 июня.