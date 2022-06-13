Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 июня 2022 года: заболели еще 16 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба в Тюменской области на 13 июня 2022 года зарегистрировано 191 862 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 2 случая заболевания.

За день выписались по выздоровлению 5 человек, за весь период вылечились 187 305 жителей. Заболевших детей нет. Из общего числа заболевших на ИВЛ находятся 4 пациента. Под медицинским наблюдением остаются 183 человека. Развернуто 100 коек, при этом свободно - 7%.

За сутки проведено 1 324 лабораторных исследования, всего прошли обследование 3 999 530. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 210 401, полным курсом вакцинировались 1 115 186.