Тюменские автоинспекторы проведут акцию "Трезвая пятница" Фото: Татьяна Коркина

Тюменские автоинспекторы готовят в Тюмени мероприятие, призывающее горожан к трезвому вождению.

- В этом году в Тюменской области произошло 73 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, 6 человек погибли, 119 ранены. Тюменцы смогут сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф - отметили в ГИБДД Тюменской области.

Кроме того, сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок для обучения ПДД юных пешеходов. В рамках мероприятия состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки «Аванпост», спортсменов Воркаут Центра, представителей федерации ножевого боя.

"Трезвая Пятница" начнется 17 июня в 19 часов на Цветном бульваре у арки, напротив ЦУМа. Все участники акции смогут сделать фото с призывами к трезвому вождению и разместить их в соцсетях. А детям будут вручены световозвращатели, раскраски по ПДД.