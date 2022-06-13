Тюменцам советуют налегать на сезонные овощи и фрукты Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, на какие ягоды, фрукты и овощи следует обратить внимание в июне. Овощи и фрукты нужно употреблять правильно, и предпочтение следует отдавать сезонной продукции – она богаче полезными веществами и более свежая.

Специалисты Роспотребнадзора советуют есть кабачки, баклажаны, различные виды капусты – белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби. Можно употреблять репчатый лук и лук-порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку.

Из фруктов стоит выбирать абрикосы, нектарины и персики, а из ягод следует обратить внимание на чернику, землянику, клубнику, красную смородину, крыжовник, малину и, конечно, не забывать про вишню и черешню. Из зелени наиболее актуальны кресс-салат, кочанный и листовой салат, руккола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат и щавель, крапива.

А еще диетологи советуют заменять ягодами и фруктами десерты – правда, в их употреблении важно соблюдать меру. Несколько советов тем, то хочет сбросить вес, дала руководитель тобольской «Зеленой фермы» Оксана Ватуля.

− Хотите похудеть – не надо сидеть на диетах, особенно экстремальных. Это плохо и для психики, и для организма. Лучше возьмите сок, килограмм салата, упаковку микрозелени. Пейте сок, ешьте микрозелень, салат с рыбой или с курицей, делайте легкие смузи и десерты, занимайтесь спортом по возможности. Тогда будет результат, − рассказала Оксана Ватуля.