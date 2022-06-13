Преподаватели Тюменской области получают зарплаты выше, чем в среднем по России Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские учителя зарабатывают больше, чем коллеги в среднем в России. Такую статистику привел Росстат, оценив уровень доходов преподавателей на разных уровнях образования. Уровень их дохода на третьем месте в Уральском федеральном округе (после ЯНАО и ХМАО).

Педагоги в школах Тюменской области в среднем зарабатывали 49 тысяч 681 руб. в месяц, а по России этот показатель доходит до 45 тысяч 787 рублей. В УрФО минимальная зарплата зафиксирована в Курганской области (30 тысяч 163 руб.), а максимальная – в ЯНАО (102 тысячи 330 руб.).

Отмечается, что средний заработок у педагогов дошкольного образования в России составил 38 тысяч 761 рубль, в Тюменской области – 45 тысяч 173 рубля. А в УрФО начинается от 28 тысяч 524 и доходит до 85 тысяч 111 рублей.

Средняя зарплата у преподавателей учреждений среднего профессионального образования в январе – марте 2022 года составила 43 тысячи 963 рубля в России. В Тюменской области – 51 тысяча 702 рубля. В УрФО – от 31 тысячи 82 рублей до 100 тысяч 460 рублей.

Преподаватели вузов в России в среднем получают 97 тысяч 276 руб. Доход у преподавателей в Тюменской области – 95 тысяч 167 рублей, хотя в УФО это второе место. Максимум получали в ХМАО (141 тыс. 371 руб.), а минимум – в Кургане (69 тыс. 714 руб.).