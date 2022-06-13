Творческие жители Тюмени отправятся в «Академию наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана»

Фото: Арт-кластер «Таврида» в соцсети "Вконтакте"

Форум «Таврида» приглашает тюменцев на смену «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана». На арт-школы смены приглашаются музыканты, исполняющие джаз или классическую музыку. Участниками «Академии наставничества» могут стать артисты симфонического оркестра, композиторы, менеджеры в сфере академического искусства, джазовые музыканты, звукорежиссеры и другие представители индустрии. В рамках первой арт-школы будет создано шоу классической музыки и балета под руководством знаменитого дирижера Юрия Башмета. А во второй прославленный саксофонист РФ Игорь Бутман организует с участниками концерт к 100-летию джазовой музыки.

Мероприятие пройдет на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму с 25 по 31 июля. Заявки принимаются до 20 июня включительно, итоги отбора подведут 8 июля.

Программа каждого заезда включает 7 дней креатива и творчества нон-стоп, 40 часов прикладного искусства по разным направлениям, оценку компетенций от экспертов, а также современные образовательные форматы и нетворкинг между участниками.

Кроме того, участники могут презентовать свои проекты, получив грантовую поддержку на их реализацию, а также есть шанс пройти стажировку в передовых компаниях, получить полезный опыт и рекомендации.