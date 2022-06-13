В селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района откроются современные амбулатории Фото: Татьяна Коркина

Две современные смарт-амбулатории областной больницы № 3 откроются в середине лета в селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, стоимость каждого строения площадью 350 квадратов более 20 миллионов рублей.

Здания модульной конструкции из высококачественных энергосберегающих материалов установлены вместо прежних. Амбулатории укомплектуют самым современным оборудованием и новыми инструментами.

В амбулаториях также оборудуют кабинеты функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, кабинеты раннего выявления заболеваний, палату дневнего стационара, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и другие. Специалисты смогут выходить в интернет по защищенным каналам, что позволит использовать телемедицинские технологии, в том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост кардиолога.

Сейчас в амбулаториях монтируют электрооборудование, водопровод, систему отопления и септику. Главный вход оборудуют пандусом, а близлежащую территорию облагородят.