Тюменский индустриальный университет продает места в общагах туристам за 24 рубля в сутки Фото: Татьяна Коркина

Тюменский индустриальный университет предложит 149 мест в девяти общежитиях для молодежи, которая на летних каникулах путешествует по России. Как сообщает «Тюменская линия», опорный вуз подключился к программе Министерства образования и науки Российской Федерации, которую подготовили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Поучаствовать в программе могут школьники-победители всероссийского конкурса «Большая перемена», студенты вузов (вне зависимости от формы обучения), молодые ученые, аспиранты и ординаторы. А ещё забронировать жилье может молодежь до 35 лет.

За проживание в кампусах придется выложить аж 24 рубля в сутки. Заявки принимаются на платформе студтуризм.рф.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2021 году в регионе реализовали пилотный этап программы студенческого туризма. В рамках культурно-познавательной туристической программы для ребят разработали 170 мероприятий.