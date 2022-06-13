Погода в Тюмени 13 июня 2022 года: весь день льет дождь, льет по стеклам и по крышам

Погода в Тюмени 13 июня 2022: весь день льет дождь, льет по стеклам и по крышам Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 13 июня 2022 года, ожидается прохладная погода. Утром, днем и вечером температура воздуха не поднимется выше 13-14 градусов. Весь день будет лить дождь. Как зарядит с утра, так до вечера и будет идти. Давление 746 мм рт. ст., влажность воздуха 93%, ветер западный, 2,5 м/с с, переходом на северо-западный, 3,2 м/с.

По народному календарю 13 июня (31 мая по старому стилю) день Еремея Распрягальника, в честь апостола от семидесяти святого Ерма. В этот день заканчивался сев яровых, поэтому крестьяне говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает».

В этот день было принято слушать кукушку: если она часто и громко кукует, значит, будет хорошая погода. Правда, к кукованию птицы нужно было посеять всё, иначе будет плохой год. А вот дождь в этот день предвещал бедный урожай.