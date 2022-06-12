«Моржи» приняли участие в торжественном заплыве в День России в Тюмени. Фото - ИА "Тюменская линия".

«Моржи» приняли участие в торжественном заплыве в День России в Тюмени, посвященном 65-летию со дня образования ТВВИКУ А еще публике представили показательные выступления пловцов с гирями.

Команды любителей зимнего плавания МЧС, ТВВИКУ, Росгвардии, центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень", Автограда, федерации самбо и другие прошли гонку свимран с чередованием бега и плавания на дистанции 600 метров, марафонские заплывы и эстафету.

– Мы как военные инженеры выполняем задачи в различных условиях в любое время года, делаем это в экипировке, бронежилетах. Ко всему нужно быть готовым. Адаптируем своих курсантов, потому что когда-то возможно именно так им предстоит работать при выполнении боевых задач, – отметил начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.