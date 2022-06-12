Жителей Тюмени проверили на знание истории России. Сделал это в преддверии Дня России «Мой портал», задав 12 вопросов, касающихся флоры и фауны страны, а также ее истории.

– Дать все правильные ответы – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что вопросы хоть и проверяют познания в истории нашей страны, но акцент сделан на событиях, о которых в учебниках упоминается лишь вскользь, – сообщили организаторы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцам показали, как выглядела страна в разные моменты истории. Это сделал медиацентр молодежной политики региона ко Дню России.

Фотоколлаж, который отображает, как выглядела Россия в разные эпохи. На картинках, кроме среднестатистических поселений того времени, изображены мужские и женские образы. Также продемонстрированы отличительные предметы быта конкретно взятого времени.