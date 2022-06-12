Тюменцам показали, как выглядела страна в разные моменты истории. Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Тюменцам показали, как выглядела страна в разные моменты истории. Это сделал медиацентр молодежной политики региона ко Дню России.

– Фотоколлаж, который отображает, как выглядела Россия в разные эпохи. На картинках, кроме среднестатистических поселений того времени, изображены мужские и женские образы. Также продемонстрированы отличительные предметы быта конкретно взятого времени, – рассказали организаторы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцы перетягивали канат и поднимали гири на военно-патриотической спартакиаде в День России. Мероприятие провели молодогвардейцы.

Все началось с разминки. Учащиеся школ, колледжей и сами жители города испытали свои силы на различных станциях. Так, они подтягивались, отжимались, поднимали гири, перетягивали каната и бежали эстафету – всего боле 60 человек. В завершении спартакиады были выбраны лучшие команды, которые заняли призовые места.