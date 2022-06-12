Тюменцы перетягивали канат и поднимали гири на военно-патриотической спартакиаде в День России. Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия».

Тюменцы перетягивали канат и поднимали гири на военно-патриотической спартакиаде в День России. Мероприятие провели молодогвардейцы.

Все началось с разминки. Учащиеся школ, колледжей и сами жители города испытали свои силы на различных станциях. Так, они подтягивались, отжимались, поднимали гири, перетягивали каната и бежали эстафету – всего боле 60 человек. В завершении спартакиады были выбраны лучшие команды, которые заняли призовые места.

– В такой важный для страны день наша команда провела военно-патриотическую спартакиаду. Очень важно воспитывать у молодежи тягу к спорту, так как спорт – это, прежде всего, наше здоровье. Большинство наших активистов придерживаются здорового образа жизни и приобщают жителей города, в особенности молодое поколение, к занятиям физической культурой, а также к ценностям активного и здорового образа жизни, посредством именно таких мероприятий, – отметил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия».