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Общество12 июня 2022 10:26

Александр Моор поздравил ишимцев с 240-летием города: «Здесь живут добрые и улыбчивые люди»

Вадим Бегун
Вадим Бегун
Александр Моор поздравил ишимцев с 240-летием города.

Александр Моор поздравил ишимцев с 240-летием города.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ишимцев с 240-летием города. Он заявил, что, цитата, «город просто хорошеет на глазах».

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также поздравил ишимцев: «Именно вы определяете будущее вашего города, в каком городе будут жить ваши дети и внуки. Уверен в том, что будущее у Ишима замечательное. Я не был здесь пять лет. Сегодня, пройдя по улицам, увидев большое количество добрых улыбающихся людей, я точно могу сказать, что у Ишима хорошее будущее».