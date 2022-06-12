Владимир Якушев рассказал о важности спецоперации в Украине на праздновании 240-летия Ишима. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о важности спецоперации в Украине на праздновании 240-летия Ишима. Он отметил, что у каждого поколения свои вызовы и задачи: «Вот и сегодня нам брошен серьезный вызов».

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Также Якушев отметил, что сегодняшний праздник – день России, напоминает всему миру, что Россия – суверенное государство, имеющее собственную позицию по любому происходящему событию в этом мире. По его словам, этот праздник символизирует единство людей, живущих на территории нашей страны, несмотря на их национальность и вероисповедание.

КОСЕНЧУК Алексей

– Я говорю о городе, как о предмете воодушевленном. Потому что город – это его жители, именно они определяют, каким быть городу: чистым, уютным, комфортным, добрым или наоборот. Именно вы определяете будущее вашего города, в каком городе будут жить ваши дети и внуки. Уверен в том, что будущее у Ишима замечательное. Я не был здесь пять лет. Сегодня, пройдя по улицам, увидев большое количество добрых улыбающихся людей, я точно могу сказать, что у Ишима хорошее будущее, – резюмировал Якушев.