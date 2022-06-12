«Маленьких детей страшно отпускать»: тюменцы с Лесобазы жалуются на собак

Тюменцы с Лесобазы жалуются на собак. Фото - Арина Айнетдинова.

Тюменцы с Лесобазы, а именно проживающие в доме №2 по улице Домостроителей, жалуются на собак. Крик души (иначе это назвать нельзя) появился в социальных сетях.

«Каждую ночь лают, маленьких детей страшно отпускать, могут напасть просто так», – уверяет женщина. С ней соглашаются: «Дети ходили из школы, эти собаки бросаются, и тётка их кормит сырым мясом».

А вот другая жительница этого дома заявила, что ни разу не видела, чтобы эти животные на людей кидались: «То, что живут бездомные собаки на улице, мы с вами и виноваты. Наблюдала картину, когда мужчина с огромной собакой (не знаю масть) травил своего питомца на этих собак. Типа учил. Собаки эти живут тихо-мирно. Но, понятно, если кидаться на них и махать палками, то и они ответят».

Подытожила дискуссию, поставив все точки над i другая местная жительница: «Они с бирками и никого не трогают. Они сами запуганные, уходят, чтобы не получить тумаков. Учите детей быть добрей к животным, ваши дети с вас пример берут. А лают потому, что у них рефлекс срабатывает – у меня собака дома, когда соседи приходят, тоже лает – на то она и собака: сторожит своё жильё».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени на жительницу Лесобазы напала свора собак. Это не единственный случай, произошедший в этом районе. После того как тюменка опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях, нашлись и другие пострадавшие. Они уверяют, что агрессию проявляют все те же собаки.

«Я гуляла со своей собакой. Вдруг на нас напали три бездомные собаки между домом № 18 по улице Западносибирской и стройкой. Одна из них укусила меня за икру. Спасибо мужчинам, которые проходили мимо. Спустя пару минут подходит женщина и начинает кормить этих собак возле футбольной площадки! Я сделала ей замечание, на что получила агрессивный ответ. Ей было все равно, что они меня покусали!» – пишет укушенная агрессивным животным горожанка Анастасия Б.