Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт12 июня 2022 7:23

В Тюмени в День России проходит традиционный велопарад

Спортивное мероприятие стартовало в 11.00 от здания правительства региона
Сергей Швецов
В Тюмени в День России проходит традиционный велопарад.

В Тюмени в День России проходит традиционный велопарад.

В Тюмени в День России проходит традиционный велопарад. Спортивное мероприятие стартовало в 11.00 от здания правительства региона.

Маршрут велофестиваля проходит по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе, и заканчивается вновь на улице Водопроводной. Для участников разработаны дистанции на 100, 500 и 1 тысячу метров.

Помимо массового заезда, участников удивят конкурсами и различными интерактивными площадками. Также состоятся заезды на беговелах для малышей и розыгрыш велосипедов.

Тюменцы, прошедшие все этапы и получившие не менее пяти жетонов, смогут принять участие в супервикторине и побороться за ценные призы.